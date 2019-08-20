Новые лестницы от Андреевской церкви к Аллее художников на Владимирской горке город строит за средства меценатов. Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook.

Мэр также опубликовал видео, как идут работы по возведению нового объекта.

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FVitaliy.Klychko%2Fvideos%2F456175228570649%2F&show_text=0&width=560" width="560" height="316" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" allowFullScreen="true"></iframe>

«Сегодня утром посетил на Владимирскую горку, осмотрел ход строительства новых ступенек от Андреевской церкви к Аллее художников и парку «Владимирская горка». Это будет еще один очень хороший объект на нашем большом туристическом маршруте в историческом центре Киева. Создает новую привлекательную локацию города в сотрудничестве и при поддержке меценатов. Я благодарен неравнодушным бизнесменам, которые любят Киев и приобщаются к воплощению изменений в нем», - отметил Кличко.

По его словам, средства на строительство нового туристического объекта предоставила компания «Dragon Capital».