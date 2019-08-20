Во время празднования Дня Государственного Флага и 28-й годовщины Независимости Украины распоряжением № 1467 предусмотрены изменения в организации дорожного движения, сообщает пресс-служба КГГА.

В частности, предусмотрен запрет движение транспорта:

23 августа с 07:00 до окончания мероприятий - на ул. Крещатик (от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Прорезной) во время церемонии торжественного поднятия Государственного Флага Украины возле административного здания Киевского городского совета (ул. Крещатик, 36);

23 августа с 7:00 до 24 августа 18:00 на Русановском бульваре (возле памятника Н. Гоголю, а также на перекрестке Русановской набережной и Русановского бульвара) на время подготовки и проведения спортивно-массового мероприятия «Забег в вышиванках «Кубок в дню Независимости Украины»;

24 августа с 08:00 до 22:00 - на ул. Крещатик (от ул. Богдана Хмельницкого до бульвара Тараса Шевченко) на время проведения мероприятия, посвященного памяти погибших и пропавших без вести бойцов за независимость Украины;

24 августа с 07:00 до 13:00 - Русановская набережная - Русановский бульвар (в направлении Днепровской набережной) - Русановская набережная - Днепровская набережная - (разворот у Днепровской набережной, 16) - Днепровская набережная - Русановская набережная - Русановский бульвар - Русановская набережная) на время проведения спортивно-массового мероприятия «Забег в вышиванках «Кубок ко Дню Независимости Украины»);

24-25 августа - ул. Владимирской (от ул. Большой Житомирской до ул. Десятинной) на время проведения фестиваля искусств.

Также транспортное движение временно ограничат на время подготовки и проведения праздничных мероприятий:

22 августа с 18:00 до 23:00 - на ул. Крещатик от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Трехсвятительской, на ул. Михайловской от ул. Костельной до ул. Крещатик;

23 августа с 17:00 до завершения мероприятий 24 августа на

на ул. Большой Житомирской от ул. Владимирской до ул. Михайловской,

на ул. Михайловской от Владимирского проезда до ул. Крещатик,

на ул. Костельной от ул. Михайловской до ул. Трехсвятительской,

на ул. Трехсвятительской от ул. Крещатик до Михайловской площади,

Владимирском спуске от ул. Петра Сагайдачного до Европейской площади,

ул. Михаила Грушевского от Петровской аллеи до Европейской площади,

(В случае необходимости на ул. Михаила Грушевского от ул. Садовой до Петровской аллеи, а также на Петровской аллее и Парковой дороге от аллеи Героев Крут до ул. Михаила Грушевского),

ул. Крещатик от ул. Богдана Хмельницкого до Европейской площади,

ул. Архитектора Городецкого от ул. Марии Заньковецкой до ул. Крещатик,

аллее Героев Небесной Сотни от ул. Ольгинской до ул. Крещатик;

24 августа с 10:00 до 12:00 - на ул. Владимирской от ул. Льва Толстого до бульвара Тараса Шевченко, на бульваре Тараса Шевченко от ул. Владимирской до площади, на ул. Большой Васильковской от ул. Петра Скоропадского к площади, на ул. Бассейной от Крутого спуска до ул. Крещатик;

28 августа с 09:00 до 12:00 - на Воздухофлотском проспекте (от Соломенской площади до Воздухофлотского проспекта, 25) на время проведения мероприятия, посвященного памяти погибших и пропавших без вести бойцов за независимость Украины.

Кроме того, предусмотрен запрет парковки транспортных средств в местах подготовки и проведения торжественных мероприятий.