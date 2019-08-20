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Президент России Владимир Путин, прибывший с рабочим визитом во Францию, впервые высказался о протестных акциях в Москве.

«Не скажу ничего нового: граждане имеют право на мирные законные протесты, а власти должны обеспечить реализацию этих прав. Но никто – ни власти, ни какие-то группы граждан, - не имеют права нарушать действующий закон и доводить ситуацию до абсурда, либо до столкновения с властями. Это нарушение закона, и все, кто виновен в этих нарушениях, должны быть привлечены к ответственности», - заявил Путин на пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном, передает Русская служба ВВС.

Путин также упомянул протесты «желтых жилетов» во Франции и заявил, что российские власти не хотят, чтобы подобные события происходили в Москве. «И мы будем делать все, чтобы наша внутриполитическая ситуация развивалась строго в рамках закона», - заявил он.

Незарегистрированным кандидатам, по словам Путина, следовало подавать в суд и добиваться регистрации на выборах там.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорил, что глава государства обращает внимание на происходящее в Москве, но «в России ежедневно происходит огромное количество событий» и «совсем не по каждому вопросу президенту надо высказывать свою точку зрения».

Акции протеста из-за недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму проходят в Москве с середины июля. 10 августа на проспекте Сахарова состоялся согласованный властями митинг, в котором, по данным «Белого счетчика», приняли участие до 60 тысяч человек. На несанкционированных акциях полиция массово и зачастую жестко задерживала протестующих, кроме того, было возбуждено дело о массовых беспорядках.

Единственным кандидатом, который был допущен к выборам в Мосгордуму после обращения в суд, стал бывший лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин.
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