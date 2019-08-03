Перед началом акции протеста в Москве российские силовики задержали соратницу оппозиционера Алексея Навального, юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь.
Об этом сообщает Радио Свобода.
Сторонники оппозиции начали новую демонстрацию в Москве 3 августа.
Акция 3 августа не была согласована с местными властями. Власти Москвы пообещали принять «все необходимые меры» для поддержания общественного порядка.
Ранее сообщалось, что суд Москвы арестовал четырех участников акции — Ивана Подкопаева, Кирилла Жукова, Самариддина Раджабова и Алексея Миняйло. Никто из них свою вину не признал.
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