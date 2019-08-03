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Перед началом акции протеста в Москве российские силовики задержали соратницу оппозиционера Алексея Навального, юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Сторонники оппозиции начали новую демонстрацию в Москве 3 августа.

Акция 3 августа не была согласована с местными властями. Власти Москвы пообещали принять «все необходимые меры» для поддержания общественного порядка.

По делу о массовых беспорядках в российской столице 27 июля задержаны еще пятеро подозреваемых, сообщила 2 августа государственная информагентство ТАСС. Таким образом, общее количество задержанных по этому делу достигло 10.

Ранее сообщалось, что суд Москвы арестовал четырех участников акции — Ивана Подкопаева, Кирилла Жукова, Самариддина Раджабова и Алексея Миняйло. Никто из них свою вину не признал.
ForUm

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