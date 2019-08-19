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В результате столкновения «Range Rover» и «Tesla» в Киеве пострадали 5 пешеходов.

Как сообщает пресс-служба столичного главка, ДТП произошло на перекрестке улиц Саксаганского и Льва Толстого.

По предварительной информации, после столкновения на перекрестке «Range Rover» и «Tesla» внедорожник отбросило на людей. В результате водитель «Tesla» и трое пешеходов получили травмы различной степени тяжести. Сейчас им оказывают необходимую медицинскую помощь.

На месте происшествия работают патрульные и работники следственного отдела по расследованию дорожно-транспортных происшествий. Сейчас они опрашивают свидетелей и очевидцев происшествия, а также устанавливают механизм и причины ДТП.

По информации службы 103, телесные повреждения получили пятеро пешеходов. Их госпитализировали в больницу с травмами различной степени тяжести. Водителю «Tesla» оказали медицинскую помощь на месте.
ForUm

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