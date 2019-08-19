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Лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков считает зарплату нардепа, которая с доплатами достигает 50 тысяч гривен, хорошей, но недостаточной. Об этом он заявил в интервью Новому времени.

«Если честно, то нет (не справедливая зарплата - ред.), она могла бы быть больше. Хотя это хорошая зарплата на фоне минимальной, но недостаточная. Мы только идем к тому, что имеют, например, европейские депутаты - достойная зарплата и хороший социальный пакет, когда человек держится за эту работу и понимает ее престиж», - заявил политик.

Разумков отказался говорить, какую зарплату считает адекватной, отметив, что «здесь нужна экспертная дискуссия».

На уточняющий вопрос, какой должна быть зарплата у бывшего безработного молодого парня из Запорожья (от «Слуги народа» избирались ряд безработных, - ред.), чтобы он не брал взяток в Раде, Разумков посоветовал спрашивать у самого «парня из Запорожья».

По мнению председателя партии,  за 40 тысяч гривен не купишь шестисотый Mercedes, но жить можно вполне достойно.

Он также добавил, что ему хватит будущей зарплаты спикера, которая составляет около 50 тыс. гривен, потому что он сформировал себе «материальную подушку благодаря бизнесу».
ForUm

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