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Возле села Гоголев на трассе Киев - Сумы в ДТП погибли сотрудник полиции Вышгородского района и его 7-летняя дочь.

Как сообщает пресс-служба полиции Киевщины, трагедия произошла сегодня днем.

По предыдущим данным, 37-летняя жительница Киева за рулем внедорожника Audi, значительно превысила допустимую скорость движения и не предоставила преимущество в движении легковушке Chevrolet, которая двигалась по главной дороге.

В результате столкновения водитель легковушки погиб на месте происшествия. Им оказался работник полиции Вышгородского района. Кроме него в машине находился пассажир и двое его детей. К сожалению, его 7-летняя дочь от полученных травм погибла. Мужчину с сыном в тяжелом состоянии доставили в больницу. Водитель Audi повреждений не получила.

Сейчас решается вопрос о задержании киевлянки в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. А также, об открытии уголовного производства по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.
ForUm

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