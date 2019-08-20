также в разделеОбщество
Владелец отеля «Токио Стар потребовал отвода судьи 13
Бывший замгенпрокурора: Дело Окружного админсуда Киева ведется с массой нарушений закона 12
На должность в АМКУ хотят назначить дочь преподавателя Зеленского 54
Украина готова сегодня начать восстановление моста в Станице Луганской 26
Нетаньяху уверяет, что его жена уважает Украину 40
Судья Вовк рассказал, как Порошенко и его окружение пытались давить на суды и мстили судьям 35
19 августа. Картина дня 29
Стал известен представитель Украины на Детском Евровидении-2019 32
Оккупанты хотят поставить в Донецке памятник Николаю II 22
Фигурантов дела 2 мая отпустили на свободу 35
Отель «Токио Стар» в декларации числился как «складские помещения» 18
Дело «Роттердам+»: Экс-глава НКРЭКУ не собирается в Украину 42
Филарет об Епифании: Этот неблагодарный предстоятель не хочет со мной общаться 52
Владельцу сгоревшего одесского отеля сообщили о подозрении 29
«Неэтичная, но понятная реакция»: В «Слуге народа» прокомментировали оскорбления журналистки 66
В Одесской области разоблачили АТОшника, торговавшего украденным оружием 19
В кабинете зама Луценко нашли прослушку 46
Украина и Израиль подписали ряд двусторонних документов 30

Следователи Службы безопасности Украины и прокурор Донецкой области сообщили о подозрении трем лицам, причастным к механизму поставки промышленного оборудования для угольных шахт на временно оккупированной территории Донбасса.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Привлеченные к операции Объединенных сил оперативники спецслужбы установили, что в течение 2018-2019 годов отечественное машиностроительное предприятие по документам якобы экспортировало горное оборудование в адрес российских компаний. На самом деле промышленное оборудование доставлялось на угледобывающие предприятия, расположенные в «ДНР». После пересечения российско-украинской границы продукция по схеме «прерванного транзита» поставлялась организаторами противоправной схемы в «ДНР» для использования на «национализированных» предприятиях.

Сотрудники СБ Украины задокументировали переправку террористам оборудования на сумму 30 млн гривен. Средства направлялись как на финансирование «учреждений «ДНР», в частности силового блока, так и на другие меры для удержания террористами захваченных территорий Донецкой и Луганской областей.

Сейчас генеральному директору предприятия, который является депутатом Донецкого областного совета, его заместителю, а также еще одному участнику преступной схемы сообщено о подозрении по ч. 2.ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.

Напомним, в июне подозрение по этой же статье было сообщено еще одному участнику противоправного механизма - также депутату Донецкого областного совета, который выступал в качестве посредника между руководством завода и боевиками.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/высокая мода/лето/осень
2648 грн.
9
Теги