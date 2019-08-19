Государство потеряло контроль над ситуацией АЧС: «горят» ключевые предприятия отрасли. Об этом говорится в журналистском расследовании портала «Политдейт», пишет from-ua.

«Официально ветеринарная служба регистрирует лишь единичные случаи АЧС, и те, в основном, в частном секторе. Неофициально только за последние несколько месяцев произошло около 10 вспышек АЧС на средних и крупных свинокомплексах Украины. А общий ущерб от АЧС в Украине только за последние годы составили более 2,1 млрд грн», - говорится в публикации.

«Бизнес, пытаясь минимизировать убытки в случае возникновения заболевания, решает этот вопрос «по-своему». Во многих случаях: после установления наличия вируса на предприятии просто происходит быстрый распродажа товарного поголовья на мясокомбинаты за пол цены. В течение 3 дней (не более) у фермы выстраивается колонна так называемых «стервятников», которые за 50% от цены забирают всю «добычу» и исчезают в «неизвестном направлении». Загрузка животных происходит и днем, и ночью. Для справки: чтобы вывезти за 3 дня среднюю ферму с количеством 2500 свиноматок или 35000 свиней единовременного содержания, необходимо около 50 единиц автотранспорта ежедневно (фуры и бусы оснащены для перевозки животных)! Такую концентрацию техники и перемещения такого количества животных по дорогам всеукраинского значения невозможно не заметить. Еще удивительнее, что соответствующими государственными структурами, в нарушение законодательства, но без проблем выдаются ветеринарные документы этим «стервятникам» на транспортировку потенциально опасных животных из области в другие регионы - фактически на развозки чумы Украины. В этом случае очевидны коррупционные мотивы», - считают журналисты, которым удалось пообщаться с несколькими собственниками и рабочими пострадавших предприятий.

По данным журналистов реальное количество случаев АЧС за последние 18 месяцев в крупном промышленном секторе составила не менее 30 При этом пострадали такие флагманы свиноводства как ООО «Золотоношский бекон», ООО «Агропродсервис», ООО «Аграрная компания 2004», ООО «Глобинский мягкие мясокомбинат», «Фридом Фарм Бекон», «Нива Переяславщины» и другие.

С между целого ряда полученных в результате исследования материалов вытекают интересные факты, например, «интересно, что пять из шести производств из нашего списка объединяет общий поставщик кормов – компания «Каргилл». В некоторых случаях компания была основным поставщиком, а в некоторых (таких, например, как ООО «Аграрная компания 2004» и ООО «Фридом Фарм Бекон») она пришла за месяц до вспышки АЧС. Еще более странным оказался тот факт, что во всех 5 предприятиях работа по поставке кормов длилась не более 6 месяцев! В единой компании из списка (ООО «Нива Переяславщины») не удалось установить факт присутствия «Каргилл» в составе поставщиков корма».

«Пока создается впечатление, что кто-то заинтересован в том, чтобы количество вспышек АЧС росла в геометрической прогрессии, вместо того, чтобы признать официально факты и на законодательном уровне принять ряд законов, которые позволили бы взять ситуацию под контроль. Чья деятельность или бездеятельность способствует бесконтрольному распространению АЧС и втягиванию Украины в темноту беспросветной международной блокады. Ведь страна, имеющая официальный статус АЧС, лишается права на экспорт своей продукции из свинины за пределы страны. Кроме того, неконтролируемое распространение АЧС в стране дает основания Международного эпизоотического бюро (МЭБ) закрывать экспорт любой сельскохозяйственной продукции, в том числе и зерна, которое может быть переносчиком вируса АЧС с дикой фауны. И этим правом могут воспользоваться «конкуренты» Украины на международной арене в сфере зернового и земельного рынка».

При этом, «очень большим транснациональным игрокам только на руку ситуация, когда накануне открытия рынка земли (команда президента обещает это сделать до конца года) в Украине случится катастрофическое падение цены на аграрные активы, а с ней и на землю.

А пока можно констатировать, что государство не только не демонстрирует любой эффективности в борьбе с АЧС в Украине, но и потеряла контроль даже по статистике в отрасли. При этом внешние игроки и крупные международные корпорации могут быть заинтересованы в разрушении аграрного (продовольственного) суверенитета Украины накануне введения рынка земли с целью ее максимального удешевления », - говорится в расследовании.