также в разделеПроисшествия
В Коростене задержали иностранца, который похитил украинку 17
Среди погибших в «Токио Стар» – киевляне, днипрянин и австралийка 25
Солдат под наркотиками застрелил мужчину под Броварами 34
В СЦКК говорят, что боевики затягивают демонтаж блокпостов в Станице 25
В Институте рака прокомментировали обыски, информацию полиции о взятках отрицают 40
ООС: Боевики совершили 13 обстрелов, обошлось без потер 16
В зоне ООС из-за неправильного обращения с оружием погиб военнослужащий, 3 – ранены 66
В Чернигове расстреляли двух человек 68
Посетитель устроил стрельбу в кафе на Сумщине 38
Оккупанты четыре раза нарушили «тишину», потерь нет 19
В Одессе опознали нескольких погибших при пожаре 77
Пограничники с применением оружия остановили внедорожник 28
Боевики за сутки восемь раз нарушили «тишину» на Донбассе, потерь нет 18
Дело храбрых: спасатели пострадали при пожаре в Днепре 27
Пожар в Одессе: спасатели нашли еще одно тело 66
Владелец «Токио Стар» прокомментировал трагедию в Одессе 159
С начала суток на Донбассе один вражеский обстрел 20
Полиция назвала три версии возникновения пожара в Одессе 75

В результате столкновения автомобиля Daewoo Lanos и рейсового автобуса  «Богдан» сообщением «Миргород-Черкассы» на выезде из пгт Чернобай погибли три человека. Об этом сообщает пресс-служба полиции Черкасской области.  

В результате столкновения водитель и два пассажира автомобиля «Daewoo Lanos» погибли. Один пассажир легковушки и восемь пассажиров автобуса получили повреждения различной степени тяжести.

По данному факту следственным управлением ГУНП в Черкасской области открыто уголовное производство по части 3 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное расследование.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

22
Теги