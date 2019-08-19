В результате столкновения автомобиля Daewoo Lanos и рейсового автобуса «Богдан» сообщением «Миргород-Черкассы» на выезде из пгт Чернобай погибли три человека. Об этом сообщает пресс-служба полиции Черкасской области.

В результате столкновения водитель и два пассажира автомобиля «Daewoo Lanos» погибли. Один пассажир легковушки и восемь пассажиров автобуса получили повреждения различной степени тяжести.

По данному факту следственным управлением ГУНП в Черкасской области открыто уголовное производство по части 3 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное расследование.