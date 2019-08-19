Мэр Киева Виталий Кличко показал, как в столице продолжается «уборка» от засилья рекламы. Видео он опубликовал на своей странице в Facebook.

«Мы продолжаем очищать город от засилья рекламы. И я благодарен, что нам в этом помогают неравнодушные киевляне! Недавно, например, в КП «Киевреклама» обратились жители нового микрорайона на улице Бориса Гмыри. Там «сообразительные» предприниматели, с нарушениями и незаконно, разместили на фасадах домов свои рекламные конструкции. Во время проверки инспекторы обнаружили 259 таких конструкций и на днях демонтировали их», - отметил мэр в заметке к видео.

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Он сообщил, что несколько предпринимателей, получив предупреждение о демонтаже, пытались «договориться» с инспекторами. По словам Кличко, встречаются и случаи, когда владельцы незаконных конструкций силой пытаются остановить работников «Киеврекламы». Тогда приходится призвать на помощь полицию.

Кличко отметил, что в столице продолжают убирать и большие билборды. Например, на прошлой неделе на проспекте Валерия Лобановского демонтировали 78 наземных рекламных конструкций.

«4 года назад я инициировал «уборку» Киева от рекламы. Вместе с основными операторами рынка рекламы мы разработали и начали воплощать новую схему размещения рекламы в столице - как на фасадах зданий, так и вдоль дорог. Результатом стало существенное уменьшение наземных рекламных средств (билбордов). Тогда их было более 12 тысяч. Сегодня же - 4750. И мы приближаемся к предельной цифры, которую определили с операторами рынка, - 4390», - подчеркнул мэр Киева.