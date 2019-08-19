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Около 4 тысяч человек эвакуированы в результате лесных пожаров на острове Гран-Канария, сообщает BBC.

Пожары, начавшиеся в субботу, продвигаются по двум фронтам в горной местности острова. Десять самолетов и вертолетов, а также около 700 пожарных, в том числе 200 военных, развернули для борьбы со стихией.

По словам чиновников, усилиям по борьбе с пожарами препятствуют высокие температуры, сильный ветер и низкая влажность.

Местные власти Канарских островов направили испанскому правительству запросы о помощи.

Пожары вспыхнули неподалеку от города Техеда. Около 1700 гектаров земли уничтожены огнем, 11 дорог закрыли для движения.

Сотни людей эвакуировали из-за отдельных пожаров на популярном среди туристов острове на прошлой неделе.

МИД Украины предупредил граждан в связи со стихией.
ForUm

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