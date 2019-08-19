16 августа на основании постановления Голосеевского районного суда Киева следователи и оперативные работники Управления защиты экономики в Киеве Департамента защиты экономики Национальной полиции, провели обыски помещений Национального института рака в рамках открытого уголовного производства в отношении возможных злоупотреблений служебным положением главным врачом, его заместителями, другими должностными лицами, при закупке и распределению медицинских препаратов для лечения онкобольных, приобретенных за счет госбюджета Украины. Об этом сообщается на сайте института.

«Администрация (директорат) и коллектив Национального института рака всячески способствует правоохранителям во время проведения следственных (процессуальных) действий, направленных на выявление и документирование противоправных действий преступников», - говорится в сообщении.

В настоящее время продолжается служебная проверка уполномоченным по антикоррупционной деятельности НИР фактов возможного злоупотребления служебным положением должностных лиц института и досудебное расследование, которое, как известно, имеет свою тайну.

«Указанные факты нарушений должны быть обоснованными, объективными и достаточными для принятия кадровых решений Администрацией учреждения, в строгом соответствии с нормами действующего законодательства», - заявили в институте.

Вместе с тем в пресс-службе отметили, что информация, размещенная на сайте Национальной полиции о «вымогательстве неправомерной выгоды от субъектов хозяйствования за победу в процедурах конкурсных торгов по закупке лекарств и медикаментов для нужд Института рака и сумме «откатов» за победу в тендере 15-20 % от общей стоимости заключенных договоров «является искаженной и не соответствует реальным обстоятельствам уголовного производства».