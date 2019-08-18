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Первая репетиция Марша защитников Украины ко Дню Независимости состоялась в Киеве. Сегодня отрабатывали свои действия стюарды - это около 100 человек, отвечающих за движение участников шествия.

Об этом сообщает 5 канал.

«Мы отработали, какие интервалы должны быть между колоннами, между людьми, чтобы они не давили друг другу на ноги. Еще сколько людей должно быть в ряд и в шеренгу. Сначала будут идти семьи погибших в АТО, после них раненые, затем члены семей небесной сотни, затем ветераны, еще духовенство будет отдельно идти», - рассказал член Совета ветеранов АТО при Министерстве ветеранов Антон Колумбет.

Как отмечают в оргкомитете, маршрут шествия и сценарий уже согласовали с властями Киева и полицией. Колонна, сформированная из около двадцати «коробок» (в них пойдут по 12 человек), двинется от парка Шевченко в 11:00, далее через Бессарабскую площадь выйдет на Крещатик и Майдан Незалежности. После этого участники шествия направятся к Михайловскому собору, где примут участие в молебне.

Вход к месту начала шествия оснастят рамками, будут запрещены для проноса любые опасные предметы. За безопасностью будут следить правоохранители.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что военного парада на День Независимости в этом году не будет, сэкономленные деньги направят на премии военным.

В Офисе президента согласовали план мероприятий к 28-й годовщине Независимости Украины. Так, в 09.30 возле памятного Креста на месте гибели Героев Небесной сотни будет объявлена общенациональная минута молчания. В памятном мероприятии вместе с президентом Владимиром Зеленским и его семьей примут участие родные и близкие погибших защитников независимости Украины, ветераны АТО, дети. На Майдане Незалежности прозвучат знаковые украинские песни в современной аранжировке, которые исполнят оркестры и известные музыканты. Кроме того, состоится награждение украинцев, которые достигли успехов в разных сферах. Церемония начнется около 9.50. В 11.00 начнется Марш защитников Украины с участием ветеранов.
ForUm

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