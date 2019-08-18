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В Чернигове неизвестные возле пешеходного моста расстреляли двух человек, подозреваемых задержали в ходе спецоперации. Об этом сообщает полиция Черниговской области.

Сообщается, что накануне вечером в полицию обратились местные жители с информацией о стрельбе вблизи пешеходного моста. На месте полицейские обнаружили тела мужчины и женщины со следами насильственной смерти.

«По горячим следам полиция задержала двух мужчин, которые ехали на автомобиле, принадлежащем убитым. В ходе обыска у них обнаружили и изъяли оружие. Мужчины задержаны», - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что открыты уголовные производства по части 3 статьи 289 Уголовного кодекса Украины - незаконное завладение транспортным средством, а также по части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство. Назначен ряд экспертиз. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, в Ахтырке Сумской области мужчина устроил стрельбу в кафе, в результате инцидента есть пострадавший. 
ForUm

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