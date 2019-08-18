С начала текущих суток, 18 августа 2019, в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе не зафиксировано потерь в рядах украинских военных. Об этом сообщает пресс-центр Министерства обороны.

Так, по состоянию на 12:00 российско-оккупационные войска четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В одном случае боевики применили вооружения боевой машины пехоты (БМП).

Как сообщается, обстрелы позиций подразделений Объединенных сил фиксировались в районе населенных пунктов Пищевик, Водяное, Лебединское и Новолуганское. Оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия, вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

«С целью сохранения жизни и здоровья наших воинов, защитники Украины применили в ответ пехотное вооружение, не нарушая минские соглашения, и в течение 10 минут подавили неприятельскую вооруженную активность», - подчеркнули в оборонном ведомстве.

Напомним, в Новолуганском восстановили газопровод, обстрелянный боевиками.