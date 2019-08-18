В районе населенного пункта Новолуганское в Донецкой области восстановили поврежденный в результате обстрела участок газопровода. Об этом сообщается на странице операции Объединенных сил в Facebook.

Как сообщается, при содействии украинской стороны Совместного центра по контролю и координации и Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в районе населенного пункта Новолуганское были проведены аварийно-восстановительные работы на участке газопровода, который был поврежден в результате обстрела российско-оккупационных сил.

«Представители украинской стороны СЦКК и в дальнейшем будут способствовать безопасному выполнению ремонтных работ, направленных на восстановление поврежденной гражданской инфраструктуры Донбасса», - подчеркнули в ведомстве.