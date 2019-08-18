За 145 км на северо-восток от казахского города Алматы произошло землетрясение с магнитудой 5,4.

Об этом сообщает портал NewTimes со ссылкой на Комитет по чрезвычайным ситуациям МВД Кахастана.

«Энергетический класс землетрясения (в Казахстане — ред.) составил 12.8. Магнитуда - 5.4. Глубина залегания его очага составила 5 километров», - говорится в сообщении.

По данным комитета, землетрясение произошло 18 августа в 05:07 по местному времени с эпицентром за 145 км на северо-восток от Алматы.

Подземные толчки силой 5 баллов ощутили жители Жаркента, в Талдыкоргане и поселке Саты 2-3 балла.

По состоянию на 7 часов утра сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.