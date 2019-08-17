В результате авиаударов ВКС России по одному из сел в идлибской зоне деэскалации погибли 13 мирных жителей, еще 20 получили ранения.

Об этом заявил глава Управления гражданской обороны («Белые каски») Идлиба Мустафа Хадж Юсуф, передает «Европейская правда» со ссылкой на Anadolu.

По его словам, инцидент произошел 16 августа в населенном пункте Хас. Как следует из распространенного в соцсетях видео, среди жертв атаки - беременная женщина.

До этого сообщалось, что за минувшие сутки в результате массированных ударов авиации режима Башара Асада и его союзников по населенным пунктам погибли не менее двух мирных жителей, 23 получили ранения.

По данным сирийской оппозиции, ВКС РФ провели авиарейды в деревнях Кебине (провинция Лазкийе), а также Тери, Седжне, Рекая и Хас (провинция Идлиб).

Как сообщила Сирийская обсерватория по правам человека поздно вечером, по меньшей мере 17 мирных жителей, в том числе шестеро детей, погибли 16 августа во время российских и сирийских воздушных налетов на лагерь беженцев в провинции Идлиб на северо-западе Сирии.

Российские самолеты 26 апреля присоединились к сирийской армии в наступлении на части провинции Идлиб, находящиеся в руках повстанцев, и прилегающие северные районы Хамы.

После ряда случаев бомбардировок медицинских учреждений координатор по гуманитарной помощи ООН заявил 25 июня, что попросил Россию дать подробную информацию о том, как она использует предоставленные ей координаты расположения больниц в стране.

Более 400 гражданских погибли в результате эскалации насилия на северо-западе Сирии в течение последних трех месяцев, еще более 440 тысяч стали беженцами, сообщило в июле Управление ООН по координации гуманитарных вопросов.

Напомним, в 2018 году 12 тысяч детей были убиты или ранены во время вооруженных конфликтов во всем мире.