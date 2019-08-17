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Жена заместителя министра по вопросам временно оккупированной территории Юрия Грымчака Юлия заявила, что за ее мужа не будут вносить залог.  Об этом она рассказала журналистам в зале суда, сообщают «Буквы». 

На вопрос, звонил ли кто-то вчера и предлагал внести залог, жена Грымчака сказала, что она не будет собирать деньги для залога, посколько ее мужа подозревают в экономическом приступлении.

«Нет, никаких залогов. Ну где я буду брать деньги? Я очень благодарна за то, что нас поддерживают друзья, близкие, чужие люди. Если бы я сказала, давайте соберем деньги, то деньги возможно бы собрали. Но я думала: если бы я так сделала и не дособирали бы деньги. Те деньги, которые были бы на карточке, что я бы с ними делала? Возвращала? Это схема неприемлема. Тем более, что у нас преступление экономическое, поэтому о деньгах вопрос у нас не стоит. Мы не будем вносить залог», - сказала Юлия Грымчак.

Также она добавила, что ее родные переходят в режим семьи, у которой отец в тюрьме.

«У нас план «А» - выжить. План «Б» - чтобы отец вернулся домой», - добавила жена замминистра.

Напомним, вчера суд в Чернигове решил взять под стражу заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака на 2 месяца (60 суток) под залог в 6 млн гривен. После оглашения решения выяснилось, что в материалах дела и решении суда указано неправильное отчество.
ForUm

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