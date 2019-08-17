С начала суток российско-оккупационные войска осуществили одну вооруженную провокацию возле населенного пункта Павлополь, в течение 40 минут обстреливая украинских защитников.

Потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщил на брифинге в субботу спикер Минобороны Александр Мотузяник.

«С начала текущих суток по состоянию на 12.00 в районе проведения операции зафиксирована одна вооруженная провокация со стороны российско-оккупационных войск. Под вражеским огнем утром находились защитники Павлополя, где в 05.40 противник открыл огонь из автоматических гранатометов ... Боевых потерь в рядах украинских военных с начала этого периода нет», - отметил Мотузяник.

Поскольку обстрел был длительным и нёс прямую угрозу украинским защитникам, военнослужащие из состава Объединенных сил применили в ответ штатное пехотное оружие, чтобы подавить вражеский огонь.

По состоянию на данный момент ситуация остается стабильной и полностью контролируется украинскими подразделениями из состава Объединенных сил, заверил спикер Минобороны.

Напомним, за последние сутки боевики 12 раз обстреляли силы ООС.