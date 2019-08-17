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16 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники двенадцать раз нарушили режим прекращения огня, еще один обстрел оккупанты совершили ночью.

Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС.

«Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник произвел девять обстрелов позиций Объединенных сил, в районе «Север» - еще три», - говорится в сообщении.

За минувшие сутки потерь в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было, добавили в штабе.

«От начала текущих суток противник произвел 1 обстрел позиций Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактического группировки «Восток», - резюмировали в командовании сил ООС.

Напомним, в Станице Луганской от КПВВ до моста запустили электромобиль.
ForUm

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