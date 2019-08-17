16 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники двенадцать раз нарушили режим прекращения огня, еще один обстрел оккупанты совершили ночью.

Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС.

«Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник произвел девять обстрелов позиций Объединенных сил, в районе «Север» - еще три», - говорится в сообщении.

За минувшие сутки потерь в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было, добавили в штабе.