16 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники двенадцать раз нарушили режим прекращения огня, еще один обстрел оккупанты совершили ночью.
Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС.
«Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник произвел девять обстрелов позиций Объединенных сил, в районе «Север» - еще три», - говорится в сообщении.
За минувшие сутки потерь в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было, добавили в штабе.
«От начала текущих суток противник произвел 1 обстрел позиций Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактического группировки «Восток», - резюмировали в командовании сил ООС.
Напомним, в Станице Луганской от КПВВ до моста запустили электромобиль.
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