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Миссия Европейского Союза оценит готовность телекоммуникационной сферы Украины к интеграции с единым цифровым рынком Европы — EU Digital Single Market.

Об этом сообщили в официальном интернет-представительстве президента Украины.

Отмечается, что в Офисе президента состоялась встреча советника главы государства Михаила Федорова с оценочной миссией Европейского Союза с участием представителей DG Connect Европейской комиссии.

«Команда президента четко понимает, что дальнейшее ускорение экономического и социального развития возможно лишь при условии цифровых преобразований. Мы хотим и готовы быстро выполнить все условия, чтобы стать частью инициативы ЕС по созданию единого цифрового рынка. Для Украины это сверхмощные цифровые и экономические перспективы», – отметил Михаил Федоров.

По мнению европейских экспертов, единый цифровой рынок может принести объединенной Европе дополнительные 415 млрд евро ежегодно и обеспечить создание сотен тысяч рабочих мест.

«Законопроект Об электронных коммуникации внесен в перечень приоритетных для первоочередного рассмотрения и принятия. Депутаты из будущего Комитета цифровых трансформаций Верховной Рады Украины уже активно работают над ним», – добавил советник президента Украины.

Представители миссии ЕС акцентировали внимание на необходимости обеспечения независимости регулятора в сфере телекоммуникаций.
ForUm

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