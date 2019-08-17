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Судмедэкспертиза подтвердила, что причиной смерти миллиардера и финансиста Джеффри Эпштейна стало самоубийство.

Об этом сообщает Associated Press.

Главный медицинский эксперт доктор Барбара Сампсон заявила, что она приняла решение о самоубийстве «после тщательного изучения всей следственной информации, включая результаты вскрытия».

Адвокаты Эпштейна заявили, что они «не удовлетворены» выводами Сампсон, и что они проведут собственное расследование. Они намерены попытаться получить любое видео с района вокруг камеры Эпштейна, на которое мог попасть непосредственно момент его смерти.

Напомним, 10 августа американского миллиардера Джеффри Эпштейна, обвиняемого в сексуальных связях и торговле несовершеннолетними, обнаружили мертвым в тюремной камере.
ForUm

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