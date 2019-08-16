С сегодняшнего дня на участке длиной 800 метров между мостом через реку Северский Донец и КПВВ «Станица Луганская» начал курсировать первый электрокар, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

«Это еще один проект по улучшению условий пересечения гражданами линии размежевания, реализуемый совместно с Полевым офисом Верховного комиссара ООН по делам беженцев ООН в городе Северодонецк», - отметил председатель ОГА Виталий Комарницкий, находясь в Станице Луганской.

Он заявил, что решение насущных жизненных проблем переселенцев и расширение возможностей для поддержания связей с гражданами Украины на временно оккупированных территориях - одна из приоритетных задач, поставленных президентом Владимиром Зеленским.

Эти вопросы находятся на личном контроле Комарницкого. «Мы работаем над реконструкцией моста, но очень важным является решение гуманитарных проблем, которые не так болезненны. Но именно они создают основу для антиукраинских инсинуаций. Большинство связаны с социальной защитой наших людей, которые вынуждены находиться на оккупированных территориях», - отметил председатель облгосадминистрации - руководитель областной военно-гражданской администрации.

Напомним, 31 июля на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорились о начале разминирования территорий, прилегающих к мосту в Станице Луганской.

Во время ремонта моста в Станице Луганской будет построен временный обходной мост.