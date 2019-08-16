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Почти 32% участников ВНО по географии считают, что Антарктида находится в Северном полушарии.

Такой пример ответов абитуриентов на тест ВНО по географии привел на пресс-конференции директор Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко, сообщает Укринформ.

«Задание по географии: «В каком полушарии относительно экватора расположена Антарктида - Северном, Южном, Восточном, Западном?» С точки зрения психометрии задание является абсолютно адекватным, оно оптимальное по сложности. 60% абитуриентов правильно определяют, что это Южное полушарие. Но удивляет другое - что почти каждый третий участник тестирования по географии, то есть предмета, который не является обязательным, а который сознательно выбирают для участия в конкурсе на поступление в вуз, считает, что этот материк расположен в Северном полушарии», - сказал Бойко.

Также, по его словам, в задании, где нужно было дать ответ на вопрос «Почему зимой средняя температура воздуха на востоке Украины на 2-3 градуса ниже, чем на западе», почти 40% участников выбрали ответ, что это из-за того, что возвышенный рельеф сменяется низменным. 25% считают, что это благодаря усилению влияния акватории Азовского моря, и лишь 22% дали правильный ответ - ослабление влияния циклонов с Атлантики.

Также, по его словам, только 43,4% смогли правильно сопоставить формы государственного правления и административно-территориального устройства Украины и стран Большой семерки.

«Каждый четвертый и каждый пятый убеждены, что Украина является федеративным государством наподобие Германии или США. Больше всего удивляет то, что 10% считают, что мы подобны Великобритании. Возможно, где-то у нас есть конституционный монарх», - сказал Бойко.
ForUm

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