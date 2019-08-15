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В Ужгороде 28 сентября проведут семинар о вреде и грехе аборта.

Фото:  cdn.iz.ru

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу Мукачевской епархии, в храме в честь Почаевской иконы Божией Матери города Ужгорода состоится открытый семинар на тему: "Грех аборта и право на жизнь нерожденных детей".

«Целью мероприятия является освещение и профессиональное обсуждение актуальных проблем, которые касаются сознательного и искусственного прерывания беременности (абортов) и его пагубных последствий для души, здоровья человека, а также семьи в целом», - рассказали организаторы.

В семинаре примут участие с докладами:

Митрополит Мукачевский и Ужгородский Феодор - управляющий Мукачевской епархией УПЦ;
Протоиерей Владимир Гуй - благочинный города Ужгорода;
Протоиерей Василий Алексий - главный координатор проекта "Я хочу жить", ответственный за противоабортную деятельность епархиального отдела по делам семьи, настоятель храма в честь Почаевской иконы Божией Матери в Ужгороде;
Ерем Владимир Юрьевич - врач, заведующий отделением интенсивной терапии новорожденных Ужгородского городского роддома;
Улиганинец Марианна Михайловна - врач, акушер-гинеколог Ужгородского городского родильного дома;
Богодист Людмила Владимировна - врач акушер-гинеколог, врач-УЗИ высшей категории Ужгородского городского роддома;
Маркович Татьяна Ивановна - врач Областного центра здоровья;
Малашина Татьяна Ивановна - педагог;
Мураль Виталий Владимирович - прихожанин храма в честь Почаевской иконы Божией Матери.

Принять участие в семинаре приглашаются все желающие и СМИ.
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