Из-за кражи путевых реле и трансформаторов за 2 суток от графика отклонились 20 поездов, 10 из них – пассажирские, сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Сегодня ночью на перегоне Воскобойня - Верхнеднепровск Днепропетровской области воры взломали релейный шкаф и разворовали оборудование, обеспечивающее работу светофора. Из-за кражи произошел сбой в движении поездов – от графика отклонились 9 поездов, из них 4 - пассажирских. Об инциденте сообщили в правоохранительные органы и вызвали ремонтную бригаду.

Также минувшей ночью на перегоне Сухачевка - Запорожье-Каменское воры вскрыли три трансформаторные коробки, как следствие - задержка более чем час 11 поездов, из них 6 - пассажирских.

Всего за 7 месяцев 2019 на железной дороге зафиксировано 515 случаев умышленного повреждения и хищения средств безопасности, сигнализации и связи на общую сумму 11,4 млн грн.