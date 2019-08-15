Укрзализныця выставила на продажу через электронную площадку Prozorro.Продажи 73 тыс. тонн лома черного металла.

Начальная стоимость 12 лотов составляет почти 379 млн грн, но в Укрзализныце планируют получить не менее 400 млн грн от продажи этой партии металлолома. Аукционы по предложенным лотам состоятся в течение августа, сообщили ForUm’у в пресс-службе компании.

В компании отмечают, что пошли навстречу потенциальным покупателям - учли предложения и начинают продажу металлолома по новым условиям. «Отныне мы реализуем металлолом, который уже загружен в вагоны. Кроме того, уменьшили до 50% предоплату, после которой будем начинать отгружать лом (раньше была 100%). А за несвоевременную отгрузку вводим для компании штрафные санкции», - прокомментировал директор по правовым вопросам и имущественной политики Укрзализныци Артур Резник.

В компании уверены, что продажа металлолома положительно скажется как на финансовых результатах Укрзализныци, так и на состоянии отечественного профильного рынка.