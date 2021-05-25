также в разделеОбщество
ГБР направило обвинительный акт против Тупицкого в суд 28
На Донетчине СБУ разоблачила «сходку» криминальных авторитетов 21
В Украине зафиксировано 2608 новых случаев COVID-19 15
ЕС запретит своим компания летать над Беларусью и работу «Белавиа» 36
24 мая. Картина дня 12
Украине обещают солнце и +25 8
Украина перенаправит все рейсы в обход Беларуси 33
В Черкассах заблокировали ботоферму, действовавшую в интересах РФ 10
В «Слуге народа» заявили, что Шевченко рад исключению из фракции 25
На Днепропетровщине медики продавали поддельные COVID-справки 11
Вступил в силу закон, отменяющий «письма счастья» водителям 18
СБУ блокировала массовую поставку военной техники в РФ 27
В РФ потребовали 9 лет колонии для лидера Меджлиса крымских татар 18
Литва рекомендует своим гражданам покинуть Беларусь 18
Протасевича признали политзаключенным 10
Максакова помогала финансово первому главарю «ДНР» Захарченко 32
Шкарлет: За год карантина уровень образования упал на 8% 10
Федоров назвал дату запуска паспортов вакцинации 14

Прокуроры управления надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях в Луганской области и в условиях вооруженного конфликта, Луганской областной прокуратуры поддержали публичное обвинение по «прокурору города Алчевска» так называемой «генеральной прокуратуры ЛНР».

Как сообщила пресс-служба ОГП, приговором Лисичанского городского суда Луганской области псевдопрокурор «ЛНР» признан виновным в совершении умышленных действий, направленных на участие в деятельности террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины), и заочно приговорен к 8 годам 6 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества.

Сторона обвинения доказала, что бывшая сотрудница органов прокуратуры Луганской области в 2015 году перешла на сторону оккупационной власти и возглавила городскую прокуратуру.

На занимаемой должности осужденная обеспечивала выполнение и соблюдение незаконно выданных «законов и нормативно-правовых актов самопровозглашенной власти« ЛНР », противоречащие украинскому законодательству и нарушают права жителей неподконтрольной органам государственной власти территории Луганщины. Сейчас осужденная скрывается от органов следствия и суда. Она будет отбывать назначенное наказание в виде лишения свободы с момента задержания.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
7107 грн.
22
Теги