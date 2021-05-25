Прокуроры управления надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях в Луганской области и в условиях вооруженного конфликта, Луганской областной прокуратуры поддержали публичное обвинение по «прокурору города Алчевска» так называемой «генеральной прокуратуры ЛНР».

Как сообщила пресс-служба ОГП, приговором Лисичанского городского суда Луганской области псевдопрокурор «ЛНР» признан виновным в совершении умышленных действий, направленных на участие в деятельности террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины), и заочно приговорен к 8 годам 6 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества.

Сторона обвинения доказала, что бывшая сотрудница органов прокуратуры Луганской области в 2015 году перешла на сторону оккупационной власти и возглавила городскую прокуратуру.

На занимаемой должности осужденная обеспечивала выполнение и соблюдение незаконно выданных «законов и нормативно-правовых актов самопровозглашенной власти« ЛНР », противоречащие украинскому законодательству и нарушают права жителей неподконтрольной органам государственной власти территории Луганщины. Сейчас осужденная скрывается от органов следствия и суда. Она будет отбывать назначенное наказание в виде лишения свободы с момента задержания.