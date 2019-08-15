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Комиссия по проверке информации о резонансных объектах строительства по состоянию на 13 августа приняла к рассмотрению 86 объектов градостроительных преобразований. Об этом сказал сопредседатель Комиссии, советник Киевского городского головы Владимир Бондаренко, сообщает пресс-служба КГГА.

«По результатам работы по 27 объектам принято предложения и рекомендации по 15 - констатировали грубые нарушения требований законодательства и инициировано открытие 6 уголовных производств по заявлениям столичной администрации», - сообщил Бондаренко.

Кроме того, по его словам, в отношении 7 объектов принято решение о предупреждении землепользователей (заказчиков) по приведению деятельности в соответствие с законодательством и/или отменена разрешительная документация на время устранения недостатков. А относительно 4 объектов – предоставлены промежуточные предложения с целью снятия социального напряжения.
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