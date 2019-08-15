Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть уголовное производство относительно возможного злоупотребления властью или служебным положением генеральным прокурором Украины Юрием Луценко.

Как свидетельствуют данные Единого реестра судебных решений, соответствующее постановление от 5 августа вынес следователь судья Максим Вишняк, рассмотрев жалобу на бездействие директора НАБУ, которая заключается в невнесении сведений об уголовных правонарушениях в Единый реестр досудебных расследований, передает УНИАН.

Заявитель 13 октября 2018 обратился к председателю Верховной Рады Украины Андрею Парубию о совершении Луценко уголовного преступления, предусмотренного ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины. 1 февраля 2019 указанное обращение поступило в НАБУ из Комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции (вх. № 002 / 2600-01 от 01.02.2019р.). Однако сведения о совершенном уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследований не внесены. Заявитель просил отменить решение директора НАБУ об отказе выполнить требования ст. 214 УПК Украины при получении заявления / сообщения об уголовном правонарушении и обязать директора НАБУ внести в Единый реестр досудебных расследований указанные им сведения.

Кроме того, указывается, что стороны дела не явились в суд на рассмотрение ходатайства, направив письменные объяснения. Согласно материалам, суд принял жалобу заявителя на бездействие директора НАБУ, которая заключается в невнесении сведений об уголовных правонарушениях в Единый реестр досудебных расследований, удовлетворить частично.

«Обязать должностное лицо Национального антикоррупционного бюро Украины, в компетенцию которой входит внесение сведений в Единый реестр досудебных расследований, не позднее 24 часов после получения копии постановления, внести в Единый реестр досудебных расследований сведения об уголовных правонарушениях, указанных в представленном ОСОБА_1 обращении № 40 от 13.10.2018р. (Заявлении об уголовных правонарушениях), которое поступило в Национальный антикоррупционного бюро Украины (вх. № 002 / 2600-01 от 01.02.2019р.) », - говорится в постановлении. Постановление обжалованию не подлежит.

