Следователями Государственного бюро расследований, под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины и при оперативном сопровождении СБУ в порядке ст. 208 УПК Украины задержали следователя СО Шевченковского ОП ГУНП в Запорожской области по подозрению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.15, п.п.11,12, ч. 2 ст. 115 УК Украины, а именно законченное покушение на умышленное убийство, совершенное по заказу. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Установлено, что следователь райотдела полиции, действуя по заказу неустановленного в ходе досудебного расследования лица, по предварительному сговору с другим лицом, организовал умышленное убийство жителя Запорожья.

Злоумышленник задержан по результатам операции правоохранительных органов в форме имитации обстановки совершения преступления и инсценировки убийства лица.

Проводятся неотложные следственные и процессуальные действия, решается вопрос о вручении лицу уведомления о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.