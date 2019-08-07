Переговоры о визите президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Америки продолжаются, сообщил Офис президента Украины в ответ на запрос Радио Свобода.

В ОП отрицали информацию издания «Лига», которое написало, что американская сторона не согласовывает встречу Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, пока Андрей Богдан остается главой Офиса президента.

«Сейчас идет переговорный процесс по подготовке визита президента Украины Владимира Зеленского в США по приглашению президента Трампа. Информация издания Liga.net не соответствует действительности. Дата встречи будет сообщена позже», - заявили в Офисе президента.

Представители посольства США в Украине отметили, что позицию Вашингтона 27 июля выразил специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер. Во время пресс конференции в Киеве он сказал, что приглашение Трампа остается в силе, украинской стороне не выдвигали никаких условий.