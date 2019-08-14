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Восстановленный судом на должности первого заместителя генерального прокурора Николай Голомша заявил, что будет требовать компенсации заработной платы за период, когда он вынужденно не работал в ГПУ. Об этом он заявил в комментарии 112 Украина.

«Я не олигарх, у меня нет заводов-пароходов, у меня есть семья. Я считаю, что это было несправедливо. Я буду претендовать на те средства, которые мне должны были выделить», - сказал он.

При этом Голомша заявил, что не знает, сколько примерно ему должны выплатить в ГПУ.

Голомшу уволили с должности в октябре 2014 года. Таким образом, ГПУ должна ему компенсировать заработную плату за почти 5 лет.

В 2017 году Голомша судился с пенсионным фондом, требуя перечислить ему пенсию. Суд просьбу экс-прокурора удовлетворил, обязав провести перерасчет пенсии.

Тогда он предоставил суду справку из ГПУ, где была информация, что заработная плата первого заместителя генпрокурора с 01.12.2015 составляет 44896,16 грн.

Сейчас должность первого заместителя Генерального прокурора занимает Дмитрий Сторожук. В декларации за 2018 год Сторожук указал 1 млн 679 901 грн заработной платы по основному месту работы.

Напомним, 14 августа Окружной административный суд Киева восстановил в должности первого заместителя генпрокурора Николая Голомшу, которого уволили по закону о люстрации.
ForUm

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