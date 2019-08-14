Правительство приняло решение ликвидировать Государственную экологическую инспекцию Украины, взамен будет создана Государственная природоохранная служба, сообщает Министерство экологии и природных ресурсов Украины.

«Отсутствие надлежащего контроля за нарушениями экологического законодательства и тотальная коррупция – самые большие проблемы в области окружающей среды. Я об этом говорил с первых дней пребывания в должности министра. Точечные реагирования на экологические инциденты точно не те методы, которые позволяют системно бороться с браконьерами и недобросовестными экоинспекторами. Реформа этой структуры назрела давно, но она не является такой простой, как кажется на первый взгляд», - прокомментировал правительственное решение министр Остап Семерак.

Он отметил, что в 2017 году правительство одобрило разработанную Минприроды Концепцию реформирования системы государственного надзора (контроля) в сфере охраны окружающей природной среды. В 2018 году был разработан и передан в парламент законопроект о Государственной природоохранной службе, однако он не был рассмотрен. Сейчас совместно с общественностью на завершающем этапе работа по законопроекту о государственном экологическом контроле, который также предусматривает реформирование экоинспекции.

«Мы понимали, что на момент принятия этих документов должны быть готовы к практической части реализации реформы экологического контроля. Поэтому параллельно запустили пилотный проект, который предусматривал ликвидацию 12 из 23 территориальных органов Государственной экологической инспекции Украины, действовавших на областном уровне и создание вместо 5 новых округов», - пояснил министр.

Структурой новой Государственной природоохранной службы предусмотрено создание 10 межрегиональных территориальных органов (Карпатского, Полесского, Приднепровского, Северо-Западного, Восточного, Столичного, Причерноморского, Подольского, Центрального и Юго-Восточного) и полную ликвидацию 23 территориальных подразделений ГЭИ.