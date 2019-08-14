Об Украине - без Украины. Это главное, что беспокоит нас накануне этой встречи. Впрочем, могло ли быть иначе? Кажется, сейчас это уже риторический вопрос...

Лидеры стран так называемой «нормандской четверки» - Украина, Россия, Франция и Германия - не встречались в таком формате уже почти три года. Последнее совместное собрание на уровне глав государств прошло в октябре 2016-го. Зато чаще происходят встречи стран нормандского формата на уровне внешнеполитических советников «четверки». К примеру, последняя такая была 12 июня в Париже. На ней стороны согласовали начало «хлебного» перемирия на Донбассе (которое боевики в очередной раз нарушили, уже погибли 8 украинских защитников), обмен пленными и возобновление работы «нормандского формата».

В начале августа, то есть до обострения на Востоке, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал: следующая встреча - уже на уровне министерств иностранных дел стран - может состояться в конце августа, а потом (точной даты нет, потому что ни новый состав правительства, ни новый глава МИД еще не назначены) - и лидеров «нормандской четверки». Кстати, недавно глава государства предлагал расширить «нормандский формат» за счет Соединенных Штатов. Впрочем, наши европейские партнеры в этой идее смысла не видят. Мол, и без привлечения заокеанского союзника к переговорам ведется регулярный диалог и тесно согласуются усилия со специальным представителем США по Украине послом Куртом Волкером, у которого на этой неделе запланирована встреча с представителями Франции и Германии (без Украины). Не исключено, что среди всего прочего продолжатся обсуждения о возобновлении «нормандского формата». Вероятно, будут предлагаться изменения в подходах (параметры этих изменений - неизвестны, по крайней мере, пока), а также, учитывая «действенность» этого формата в плане выполнения всех предыдущих договоренностей, не исключено, что речь пойдет и о компромиссах (но с чьей стороны и какие именно?).

Укринформ обратился к экспертам-политологов, чтобы услышать их мнение по этому поводу.

Илия Куса, эксперт по международной политике и Ближнего Востока Украинского института Будущего:

«Вряд ли на консультациях будут говорить о смене формата. Потому что не в формате проблема, а в отсутствии предложений по урегулированию конфликта на Донбассе»

— Консультации пройдут, как всегда: будут говорить, как организовать встречу, какие темы будут на повестке дня и тому подобное. Что касается изменений «нормандского формата», то я не вижу никаких предпосылок для подобных шагов. Собственно, а нужно ли это Украине? Нет! Потому что не в формате проблема, а в отсутствии предложений со стороны, прежде всего, Украины и России по урегулированию. Все. Нету предложений - ничего обсуждать. А старые договоренности, основанные на минских соглашениях, они по факту не работают. Ежемесячные перемирия все время нарушаются, их в принципе нет. Поэтому нужны новые инициативы, какие-то новые варианты. Если этого не будет, то совсем не важно, присоединятся или не присоединятся Великобритания и США - переговоры будут стоять на месте. Это первое.

Второе. Почему на любых переговорах по украинскому вопросу нет представителя от Украины? Все просто: мы в позиции слабого, мы не субъект международных отношений. То есть, как договорятся глобальные игроки - так и будет. К сожалению, пока такой статус. Будут ли компромиссы? Конечно, ведь любые переговоры это предполагают. Победа - это единственный вариант, при котором сторона может не идти на компромиссы. Украина же не победила, пока. Собственно, как и Россия. Впрочем РФ, в отличие от нас, находится в сильной позиции: более высокий экономический и военный потенциалы, политическая позиция на международной арене. То есть, если стороны все же придут к новому соглашению, новым договоренностям или предложениям, причем по любому вопросу - компромиссы будут, и это нормально. Конечно, другое дело - какими они будут, то есть, не пересекут ли они красные линии, которые украинское общество просто не воспримет, например, торги по территории, признание аннексии Крыма и оккупации Донбасса и тому подобное.

Евгений Магда, исполнительный директор Института мировой политики:

«Консультации - это стандартный элемент дипломатии, которому не стоит ни удивляться, ни ждать какого-то подвоха»

— Первое. Соединенные Штаты, несмотря на низкий уровень отношений с Беларусью, постоянно находятся на полях Минска, следя за тем, что там происходит, порой даже консультации проводят. Поэтому ничего удивительного в запланированной встрече Курта Волкера с немецкими и французскими партнерами нет. Это стандартный элемент дипломатии, которому не стоит ни удивляться, ни ожидать какого-то подвоха. А просто понимать, что все действия без Украины - опасны для нас. Они должны порождать некую консолидацию внутри государства, а не просто быть предметом каких-то разговоров. То есть вместо инициатив ради инициатив, мы должны предлагать более предметные шаги.

Второе. В статусе спецпредставителя по Украине Курт Волкер находится уже два года, а потому следует понимать, что модный ныне показатель KPI - ключевой показатель эффективности - присущ не только бизнесу, но и госуправлению. И господин Волкер, по моему мнению, тоже находится под определенным притяжением этого показателя. Ведь Соединенные Штаты влетают в президентскую кампанию, где тема Украины, конечно, не будет главной, но о внешней политике там будет говорится. И с него спросят: а что вы, мистер Волкер, сделали для урегулирования крупнейшего конфликта в Европе за последние 20 лет?

Третье. Когда Вашингтон, Брюссель, Берлин или Париж видят, что власть в Киеве сосредоточена в одних руках - они это воспринимают как сигнал к активизации давления с целью принятия определенных решений. Есть ли в простых консультациях угроза украинскому суверенитету? Нет, такого я не вижу. Но, повторюсь, я противник того, чтобы любые решения, даже в нашу пользу, принимались без участия Украины. А об участии украинских дипломатов в этих консультациях мне ничего не известно.

Четвертое. Разговоры о присоединении Великобритании и Соединенных Штатов к «нормандскому формату». Это сложно. Потому что, во-первых, России нет смысла усиливать своих визави за столом переговоров, во-вторых, США в подобные вещи впрягаются только тогда, когда видят гарантированную победу, а в-третьих, у Великобритании сейчас свои проблемы, и сто миллионов долларов правительство Бориса Джонсона выделило не на урегулирование ситуации на Донбассе, а на агитку компании о том, что жесткий Брекзит - это не страшно. То есть у каждой страны свои приоритеты, что совершенно нормально. Соответственно, и нам не надо тешить себя иллюзиями, что страны Запада соберутся и скажут России «а-яй». Яркий пример - взрыв ракеты с мини-ядерным реактором под Архангельском. Скажите, неужели мировое сообщество выразило мощное беспокойство? Я что-то не могу такого вспомнить. Поэтому еще раз подчеркну, что мы не должны питать иллюзий, а должны формировать стратегические национальные интересы, которые заключаются в восстановлении территориальной целостности. Рассчитывать на то, что кто-то решит наши проблемы за нас - это наивно. В международных отношениях, которые достаточно циничные, бытует очень простой способ: все регулируется за счет слабого. К сожалению, Украина на сегодня объективно слабее партнера, и это надо трезво понимать. Собственно, надо понимать и то, что Администрация экс-президента Петра Порошенко не просто так маневрировала, избегая выполнения минских договоренностей. Они использовали это время, в том числе, для усиления наших Вооруженных сил. Поэтому после пяти лет более активной фазы противостояния на Донбассе имеем парадоксальную ситуацию, а именно: с одной стороны украинская армия стала намного сильнее, а с другой - наши партнеры по «нормандской четверке» стали куда более заинтересованы в том, чтобы восстановить отношения с Россией. И из этого тоже нужно исходить.

Павел Бульдович, кандидат политических наук:

«Запад будет пытаться активно повлиять на новую украинскую власть. Вполне возможно, что в ходе консультаций между США, Францией и Германией»

— Во-первых, нормандский формат имеет определенную конфигурацию, в том числе, в плане подготовительных процессов. Как известно, накануне ключевой встречи лидеров стран-участниц формата происходят обсуждения на уровне внешнеполитических советников, экспертов, нарабатывают предметное поле для разговора глав государств. Анонсированные Куртом Волкером консультации с участием США, Франции и Германии служат, скорее, дополнительным средством для координации позиций между Соединенными Штатами и Европейским Союзом, ведь европейцы и американцы, по сути, ведут параллельную активность в решении украинского-российского конфликта, и их интересы часто не совпадают.

Важно отметить, что Волкер не анонсировал переговоры о расширении нормандского формата за счет США, это лишь домыслы отдельных СМИ.

Европейцы пока не заинтересованы во включении США в переговоры, намерения в отношении Москвы в контексте украинского вопроса в ведущих европейских столицах отличаются от интересов Вашингтона. В ЕС просто не хотят усиления американского влияния на своем континенте. В конце концов, французский МИД прямо отрицает необходимость присоединение Штатов к таким переговорам. Привлечение Великобритании, по крайней мере в ближайшее время, вряд ли реально из-за Brexit. Некоторые европейские столицы рассматривают участие в нормандском формате как возможность получить статус важного геополитического игрока, например, Италия. Наконец, требования украинского президента как можно быстрее собрать участников переговоров отражают не столько намерение кардинально переломить ситуацию, сколько его стремление приобрести политическую субъектность на международной арене. Ведь каких-то новых идей для решения проблемы команда Зеленского до сих пор не представила даже украинской аудитории.

В то же время надо понимать, что те же США ни за что не пойдут на участие в переговорах ради самого участия. Волкер уже заявлял, что Трамп может присоединиться к процессу лишь при условии, если появятся перспективные решения. Примерно такая же позиция и в Кремле: собираться исключительно для очередного разговора нет смысла. А поскольку нормандский формат - это платформа, привязанная к минским договоренностям, то менять его можно или путем изменения этих соглашений, или шагами по имплементации политических пунктов Минска-2. Скажем, Украина соглашается закрепить особый статус Донбасса и провести амнистию, а США присоединяются к переговорам как гарант соблюдения Россией своей части обязательств. В любом случае, восстановить и модифицировать нормандский формат вокруг традиционных вопросов прекращения огня и обмена пленными уже не получится.

Сегодня ничего, кроме собственной политической воли, не мешает президенту Зеленскому принимать сложные решения по Донбассу. Понимая это, Запад постарается активно повлиять на новую власть для решения конфликта и последующей нормализации отношений с Россией. Вполне возможно, что содержательные параметры такого влияния и будут готовиться уже на этой неделе в ходе консультаций между США, Францией и Германией.

Андрей Мартынов, ведущий научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины:

«Консультации носят чисто технический характер»

— Чем меньше информационное сопровождение таких консультаций, тем они эффективнее. На нынешнем этапе консультации происходят в условиях летних отпусков большинства главных действующих лиц в дипломатических ведомствах ФРГ, Франции. Поэтому, скорее всего, разговоры будут сугубо технического характера. В частности, речь пойдет о согласовании осенней встречи на уровне министров иностранных дел в «нормандском формате» или «будапештском формате» (кроме Украины, ФРГ, Франции, России и при участии США и Великобритании, что менее вероятно, учитывая осторожную позицию Берлина и Парижа и резкое неприятие этой идеи Москвой). Принципиально нерешенным является стратегический вопрос: что делать с Минскими соглашениями? Россия настаивает на их «полном дословном исполнении», включая изменения в Конституцию Украины об автономном статусе Донбасса. Новая украинская власть к принятию таких предложений не готова. Были попытки поддерживать прекращение огня, отремонтировать мост в Станице Луганской, но конструктива с полным прекращением огня не наблюдается. В конце концов, внешнеполитические партнеры Украины ждут формирования нового правительства, по крайней мере появления нового министра иностранных дел Украины, чтобы было понятно, с кем вообще вести переговоры.