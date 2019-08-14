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Государство должно инвестировать около 20-30 млн грн для проведения геологического изучения участков для легализации добычи янтаря и дальнейшей продажи спецразрешений на электронных аукционах.

Об этом в комментарии Укринформу сообщил председатель Государственной службы геологии и недр Украины Олег Кирилюк.

«Госгеонедра видит путь урегулирования проблем по добыче янтаря в увеличении проводок геологического изучения участков для предоставления в законный способ прав на добычу янтаря. Только для поиска новых янтарных участков для недропользователей нужно выделить около 20-30 млн грн. Это исключительно на выполнение геологических работ. То есть, проведенные разведки и изученные новые участки мы можем предложить инвесторам - потенциальным недропользователям на электронных торгах», - сказал Кирилюк.

По его словам, проведение электронных торгов - это единственный действенный антикоррупционный и прозрачный путь получения прав на добычу не только янтаря, а любого полезного ископаемого.

Руководитель Госгеонедр также отметил, что от продажи специальных разрешений на пользование янтарными недрами государство получит пополнение бюджета.

«Увеличение выданных спецразрешений на добычу - это легализация рынка. И самое важное - это усиление уголовной ответственности по всей стране и по всем видам полезных ископаемых за незаконную добычу, песка, угля и т.д.», - добавил Кирилюк.

Напомним, 12 августа президент Владимир Зеленский попросил министра внутренних дел Арсена Авакова уволить руководство полиции Житомирской области. 
ForUm

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