Несколько сотен человек, большинство из которых - работники медицинских учреждений и объединений медиков, собрались под Офисом президента, передает «Обозреватель» со ссылкой на УНН.

«Мы не против здравоохранения, но оно должно быть с человеческим лицом», - утверждают организаторы акции.

На митинге слышны крики «Супрун, прочь» и «Супрун, позор».

По словам одного из координаторов акции, координатора медицинской службы Евромайдана Андрея Гука, три года деятельности последних правительств «показали неспособность выполнять действенную реформу здравоохранения».

«Мы сюда пришли, чтобы наладить диалог с новой администрацией ОП, для того, чтобы найти консенсус в дальнейшем проведении реформ здравоохранения», - сказал он.

По его словам, он ожидает, что к людям сегодня выйдет кто-то из представителей власти.

Как передает корреспондент издания, из ОП на Банковую уже вышел советник президента Михаил Радуцкий. Сейчас он общается с организаторами.

Добавим, Кабмин в июле 2016 года назначил Супрун первым заместителем министра здравоохранения Украины. Согласно распоряжению Кабмина, с августа 2016 года она исполняет обязанности министра здравоохранения Украины. В феврале 2019 года Супрун по решению суда запретили исполнять обязанности руководительницы Минздрава. Однако, через несколько дней Кабмин разрешил Супрун выполнять обязанности и.о. главы Минздрава.