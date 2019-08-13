Несколько сотен человек, большинство из которых - работники медицинских учреждений и объединений медиков, собрались под Офисом президента, передает «Обозреватель» со ссылкой на УНН.
«Мы не против здравоохранения, но оно должно быть с человеческим лицом», - утверждают организаторы акции.
На митинге слышны крики «Супрун, прочь» и «Супрун, позор».
По словам одного из координаторов акции, координатора медицинской службы Евромайдана Андрея Гука, три года деятельности последних правительств «показали неспособность выполнять действенную реформу здравоохранения».
«Мы сюда пришли, чтобы наладить диалог с новой администрацией ОП, для того, чтобы найти консенсус в дальнейшем проведении реформ здравоохранения», - сказал он.
По его словам, он ожидает, что к людям сегодня выйдет кто-то из представителей власти.
Как передает корреспондент издания, из ОП на Банковую уже вышел советник президента Михаил Радуцкий. Сейчас он общается с организаторами.
Добавим, Кабмин в июле 2016 года назначил Супрун первым заместителем министра здравоохранения Украины. Согласно распоряжению Кабмина, с августа 2016 года она исполняет обязанности министра здравоохранения Украины. В феврале 2019 года Супрун по решению суда запретили исполнять обязанности руководительницы Минздрава. Однако, через несколько дней Кабмин разрешил Супрун выполнять обязанности и.о. главы Минздрава.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время