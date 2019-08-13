Роман Безсмертный узнал о своем увольнении с должности представителя Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы по Донбассу из СМИ.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Стиль работы ОПУ: из СМИ узнал о назначении и об увольнении с ТКГ в Минске», - написал он.

Напомним, 13 августа президент Украины Владимир Зеленский уволил Безсмертного с должности представителя Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы по Донбассу.