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Роман Безсмертный узнал о своем увольнении с должности представителя Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы по Донбассу из СМИ.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Стиль работы ОПУ: из СМИ узнал о назначении и об увольнении с ТКГ в Минске», - написал он.

Напомним, 13 августа президент Украины Владимир Зеленский уволил Безсмертного с должности представителя Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы по Донбассу. 
ForUm

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