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В Светловодске Кировоградской области открылся новый православный храм в честь святых апостолов Петра и Павла.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на официальный сайт УПЦ, 11 августа епископ Александрийский и Светловодский Боголеп совершил первую Божественную литургию в храме, который строится в городе Светловодск.

Открытие нового храма прихожане ожидали несколько лет.

Владыка Боголеп поблагодарил всех за совместную молитву, отметил труды настоятеля и ктиторов, а также выразил надежду, что в ближайшее время работы будут завершены и состоится торжественный чин освящения храма.
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