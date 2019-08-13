На Днепропетровщине простились с бывшей настоятельницей Свято-Иосифовского женского монастыря схиигуменьей Варварой.
Фото: УПЦ
Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу Каменской епархии, схиигуменья Варвара скончалась 8 августа.
Схиигумения Варвара (Шевченко Мария Ивановна) родилась в 1933 году в Днепропетровске в семье военнослужащего.
В миру имела ученую степень кандидата технических наук и ученое звание доцента, работала инженером-проектировщиком.
23 августа 1995 года пострижена в монашество с наречением имени Маргарита.
16 мая 1999 возведена в сан игумении с несением послушания настоятельницы Свято-Покровского женского монастыря Днепродзержинска.
С 2003 по 2012 была настоятельницей Свято-Иосифовского женского монастыря села Марьевка Магдалиновского района.
12 декабря 2012 пострижена в великую схиму с наречением имени Варвара.
В последние годы проживала в Вознесенском Флоровском женском монастыре Киева.
8 августа схиигуменья Варвара скончалась.
Чин отпевания совершен во Флоровском монастыре столицы 10 августа.
11 августа в Свято-Иосифовском монастыре совершено погребение монахини.
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