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На Днепропетровщине простились с бывшей настоятельницей Свято-Иосифовского женского монастыря схиигуменьей Варварой.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу Каменской епархии, схиигуменья Варвара скончалась 8 августа. 

Схиигумения Варвара (Шевченко Мария Ивановна) родилась в 1933 году в Днепропетровске в семье военнослужащего. 

В миру имела ученую степень кандидата технических наук и ученое звание доцента, работала инженером-проектировщиком. 

23 августа 1995 года пострижена в монашество с наречением имени Маргарита.

16 мая 1999 возведена в сан игумении с несением послушания настоятельницы Свято-Покровского женского монастыря Днепродзержинска. 

С 2003 по 2012 была настоятельницей Свято-Иосифовского женского монастыря села Марьевка Магдалиновского района. 

12 декабря 2012 пострижена в великую схиму с наречением имени Варвара. 

В последние годы проживала в Вознесенском Флоровском женском монастыре Киева. 

8 августа схиигуменья Варвара скончалась.

Чин отпевания совершен во Флоровском монастыре столицы 10 августа.

11 августа в Свято-Иосифовском монастыре совершено погребение монахини. 
ForUm

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