10 августа при выполнении боевого задания погиб азовец Роман Романенко с позывным «Бич». Боец подорвался на вражеском фугасе, сообщили ForUm’у в пресс-службе полка.

Романенко родился и вырос в Днипре, ему было 25 лет. В «Азове» служил с конца 2015 года на должности снайпера, стал командиром одного из снайперских отделений.

«К сожалению, сделать официальное сообщение мы смогли только через 3 суток после трагедии. Все эти дни враг коварно не отдавал тело азовца, параллельно низко оговаривая настоящие обстоятельства всего случившегося после его гибели. Трижды бойцы «Азову» пытались эвакуировать павшего Романа, чему регулярно мешали прицельные обстрелы противника», - говорится в сообщении.

13 августа «Азов», в результате предварительно спланированного обмена, наконец получил тело погибшего. При этом захватчики отказались забрать у нашей стороны останки одного из своих наемников, которого российские оккупанты бросили умирать возле населенного пункта Зайцево, находящегося в полосе ответственности БТГр «Азов».