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Председатель Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии Орозбек Опумбаев считает, что бывший президент страны Алмазбек Атамбаев намеревался совершить государственный переворот, для этого ему нужно было кровопролитие. Поэтому ГКНБ получил поручение задержать его и принудительно привести на допрос, сообщает Интерфакс.

Так глава спецслужбы на пресс-конференции прокомментировал события 7 и 8 августа в Кой-Таше, где спецназ проводил операцию по задержанию бывшего президента, а его сторонники его защищали.

Глава ГНКБ заявил, что Атамбаев платил по тысяче сомов всем, кто собрался у него в резиденции и его защищал, а также собирал туда женщин, детей и стариков, пишет «Акипресс». Решение задержать его принудительно было принято, когда силовики поняли, что бывший президент не собирается сдаваться, а в его доме были приготовлены камни и оружие.

По словам Опумбаева, президент Сооронбай Жээнбеков не знал, когда ГНКБ займется принудительным приводом Атамбаева. «Президент дал указание – не применять оружие, чтобы не было ни одной жертвы. А выбор времени проведения я оставил за собой. Я исходил из оперативной обстановки по приводу. Это не спецоперация, а мероприятие. Сотрудники зашли без оружия», - цитирует его агентство «Кабар».

Погибший от пулевого ранения участник штурма Усон Ниязбеков получил пулю в сердце. По словам Опумбаева, сторонники Атамбаева «стреляли на убой, на поражение», также были ранены еще пять спецназовцев. Он отверг предположения, что Ниязбекова могли застрелить свои же: спецназ огнестрельное оружие не применял, передает «Акипресс».

Осажденный Атамбаев вел прицельный огонь по спецназу, добавил Опумбаев. Экс-президент ранее признавал, что стрелял по бойцам, когда те зашли на третий этаж дома. Он заверил, что старался стрелять не в направлении людей, чтобы в них не попасть.

Опумбаев уточнил, что спецоперация проводилась во второй день, а в первый день было «мероприятие». В операции участвовало 57 спецназовцев группы «Альфа» ГКНБ.

Решение о спецоперации и штурме дома экс-президента принял глава МВД Кашкар Джунушалиев. Об этом сам министр рассказал на той же пресс-конференции.

«В связи со складывающейся ситуацией в селе Кой-Таш 7 августа, оценив ситуацию, принял решение о проведении специальной операции, направленной на охрану общественного порядка, разблокирование перекрытых дорог, освобождение заложников и принудительный привод Атамбаева в следственные органы», - напомнил он.

Вслед за Опумбаевым, Джунушалиев заявил, что спецназ огнестрельное оружие не применял, а использовал только спецсредства, а ворота дома Атамбаева протаранили автомобилем милиции. Всего в этих событиях пострадали 170 человек, в том числе 79 сотрудников правоохранительных органов, уточнил он.

По словам министра, он дважды пытался договориться со сторонниками Атамбаева, но бывший президент не согласился на условия переговоров и «дал понять, что пойдет на крайние меры и будет отстреливаться». По сведениям главы МВД, сторонники Атамбаева планировали грабежи и мародерство. «В данной ситуации я дал ему 10 минут на раздумье и добровольную сдачу», - отметил министр.

По следам событий 7-8 августа в Кой-Таше возбуждено восемь уголовных дел, заявил генпрокурор Киргизии Откурбек Джамшитов.

Напомним, бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев был задержан 8 августа.
ForUm

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