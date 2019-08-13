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Следователи теруправления Государственного бюро расследований задержали старшего оперуполномоченного по особо важным делам Главного управления Государственной фискальной службы в Запорожской области, который при посредничестве гражданского лица получил неправомерную выгоду.

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительной информации, старший оперуполномоченный по особо важным делам налоговой полиции требовал 300 тысяч гривен от предпринимателя.

За неправомерную выгоду он обещал помочь предпринимателю избежать ответственности за выявленные в ходе проверки нарушения налогового законодательства.

Задержали налоговика в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины после получения части неправомерной выгоды в размере 26 тыс. гривен и 4000 долларов.

Сейчас готовится сообщение о подозрении.

Квалификация: получение неправомерной выгоды должностным лицом, соединенное с вымогательством такой выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

 
ForUm

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