Следователи теруправления Государственного бюро расследований задержали старшего оперуполномоченного по особо важным делам Главного управления Государственной фискальной службы в Запорожской области, который при посредничестве гражданского лица получил неправомерную выгоду.
Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе ведомства.
По предварительной информации, старший оперуполномоченный по особо важным делам налоговой полиции требовал 300 тысяч гривен от предпринимателя.
За неправомерную выгоду он обещал помочь предпринимателю избежать ответственности за выявленные в ходе проверки нарушения налогового законодательства.
Задержали налоговика в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины после получения части неправомерной выгоды в размере 26 тыс. гривен и 4000 долларов.
Сейчас готовится сообщение о подозрении.
Квалификация: получение неправомерной выгоды должностным лицом, соединенное с вымогательством такой выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).
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