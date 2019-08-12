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«Руслан и Людмила: Перезагрузка», известный в Украине под названием «Похищенная принцесса Руслан и Людмила» сняли с показов в кинотеатрах в Крыму по требованию правообладателя после обращения Крым.Реалии.

Украинский мультфильм показывали на больших экранах аннексированного полуострова, как и в соседней России, с 1 до 14 августа. Российский прокатчик «Экспонента Филм» заявил, что это не нарушает законы России.

Крым.Реалии обратились к украинскому правообладателю Film.Ua Group за разъяснениями ситуации. В компании ситуацию оценили как «недопустимую», а результатом их переговоров с Россией стал отзыв ленты из крымского проката.

Анимационный фильм «Похищенная принцесса Руслан и Людмила» стал первой украинской лентой, вышедшей в коммерческий прокат в Китае. Это произошло в январе 2019 года.

«Похищенная принцесса» - первый полнометражный мультфильм для украинского и международного проката в производственной линейке анимационной студии Animagrad. Лента была создана при поддержке Госкино. Ее режиссировал Олег Маламуж, сценарий написал Ярослав Войцешек.

В Украине мультфильм вышел в прокат в марте 2018 года и собрал 36115670 гривен, что является абсолютным рекордом для украинских анимационных фильмов.
ForUm

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