10 августа вблизи села Подгайцы Шумского района Тернопольской области на пруду во время охоты случайный выстрел из охотничьего ружья унес жизнь 36-летнего мужчины, который участвовал в охоте, сообщает пресс-служба областной полиции.

Сотрудники полиции на месте происшествия провели все необходимые следственные действия для выяснения обстоятельств чрезвычайного происшествия.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований.