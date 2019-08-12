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10 августа вблизи села Подгайцы Шумского района Тернопольской области на пруду во время охоты случайный выстрел из охотничьего ружья унес жизнь 36-летнего мужчины, который участвовал в охоте, сообщает пресс-служба областной полиции.

Сотрудники полиции на месте происшествия провели все необходимые следственные действия для выяснения обстоятельств чрезвычайного происшествия.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований.

 
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