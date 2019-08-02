В Киеве обрушилась часть бетонной конструкции Паркового пешеходного моста на Труханов остров.

При этом в КГГА заверили, что мост безопасен для пешеходов, сооружение под наблюдением специалистов КП «Киевавтодормост». Об этом сообщили в КК «Киевавтодор».

Как отмечают в коммунальной корпорации, на мосту проводят дополнительные обследования.

По результатам осмотра выявлено, что произошло падение железобетонных конструкций (на опоре № 3 (прогон 2-3, несудоходный).

«Сейчас приняты меры по обеспечению безопасности движения пешеходов по мосту и идет подготовка технического задания на разработку первоочередных действий по восстановлению конструкций моста и проведения глубокого специального обследования», - заверили в КГГА.