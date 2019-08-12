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Вчера, 11 августа, в селе Угля Тячевского района Закарпатской области 12-летний водитель квадроцикла устроил дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали восемь человек, сообщает пресс-служба областной полиции.
Около 15:00 на линию «102» поступило сообщение о госпитализации в Тячевскую больницу восьми человек, трое из которых - дети.

Следственно-оперативная группа, прибывшая по вызову, установила, что телесные повреждения потерпевшие получили в результате аварии, которая произошла около 13:00 в селе Угля Тячевского района.

Следствием установлено, что 12-летний житель села Угля, управляя квадроциклом, выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с автомобилем Skoda Octavia под управлением 35-летнего жителя села Великая Уголька.

В результате аварии телесные повреждения получили оба водителя, а также шесть пассажиров автомобиля - 47-летняя женщина, 44-летний мужчина, 24-летняя женщина, а также трое детей 13, 3 и 4 года. Пострадавших детей поместили в реанимационное отделение.

По факту ДТП, причинившего пострадавшим тяжелые травмы, а также за допуск к управлению автотранспортом лица, которое не имеет на это права, возбуждены уголовные производства по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины и части 1 статьи 287 УК.

Автотранспорт помещен на штрафплощадку Тячевского отделения полиции.
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