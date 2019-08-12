также в разделеМир
На Путина написали заявление за езду на мотоцикле без шлема 22
СК РФ вступился за полицейских, сломавших ногу активисту 23
В США в результате пожара в детсаду погибли 5 детей 26
В Мексике неизвестные расстреляли восемь человек 15
В КНДР исключили возможность переговоров с Южной Кореей 73
В Черном море сгорело российское рыболовецкое судно 30
Из-за акций протеста в России требуют запретить рекламу на YouTube 52
Из-за стрельбы в норвежской мечети ранен человек 18
Наводнения в Индии унесли уже 147 жизней 16
Германия хочет отказаться от пластиковых пакетов 24
Сепаратисты в Йемене захватили временную правительственную столицу 20
Количество задержанных в Москве возросло до 352 человек 54
Погибли два сотрудника ООН из-за теракта в Ливии 13
В Мьянме произошел оползень: десятки жертв 14
В Йемене сепаратисты захватили президентский дворец 75
Матч Мариуполя в Лиге Европы под угрозой: на стадионе обвалилась крыша 36
ЕС осудил ракетные испытания КНДР 23
В Норвегии в мечети произошла стрельба 24

Национальное космическое агентство США (NASA) предупредило о приближении к Земле астероида, который по своим размерам больше египетской пирамиды Хеопса.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Express .

«NASA отслеживает астероид размером с пирамиду Хеопса, который движется со скоростью 29 тыс. миль/ч (46,7 тыс. км/ч. - Ред.)», - говорится в сообщении.

Как отмечается, астероид, получивший название 2019 OU1, имеет высоту 160 м, что больше знаменитой египетской пирамиды на 20 м.

Согласно данным Центра исследований околоземных объектов NASA (CNEOS), 28 августа астероид приблизится к Земле на расстояние 40 раз ближе, чем ближайшая соседка планеты - Венера.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/лето
5220 грн.
52
Теги